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Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazacir eşinin evine baltayla saldırmıştı! Mahkemede flaş gelişme

27.05.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi olan Yusuf Bazacir eşinin evine baltayla saldırmıştı! Seval Bazancir mahkemede şikayetinden vazgeçti ama Yusuf Bazancir’e, “silahla tehdit” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazacir eşinin evine baltayla saldırmıştı! Mahkemede flaş gelişme

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi olan Yusuf Bazacir boşanmak üzere olduğu eşine dehşeti yaşattı. Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinin Seval Bazencir'i silahla tehdit etme suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmaya çift birlikte katıldı. Seval Bazencir, mahkemede şikayetinden vazgeçerek eşinin kendisini tehdit etmediğini söyledi. Yusuf Bazencir ise savunmasında evliliklerinin güzel bir şekilde devam ettiğini olayın o anki öfkesiyle gerçekleştiğini ileri sürdü.

"O ANKİ ÖFKEYLE..."

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını söyleyerek, "Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı. Ben de ısrar ettim. Düzenli sinir ilaçları kullanıyorum. İlaçlarım içerideydi. Kapıyı açmayınca öfkelendim. Kapıyı kırarım dedim. Kıramazsın dedi. O anlık öfkeyle baltayı alarak kapıya vurdum. Tek amacım içeri girip ilaçlarımı almaktı. Fiziki şiddet aklımdan geçmedi. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Tehdit etmedim, küfür etmiş olabilirim. Şu an eşimle sıkıntımız yok. Tatsız bir olay yaşadık. Keşke yaşanmasaydı" dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Şikayetçi Seval Bazancir ise, eşine çok sinirlendiği için kapıyı açmadığını söyleyerek, "Israrla ilaçlarını istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Kapıyı açmayacağımı söyleyince, 'açarım' dedi. Ben de açamazsın dedim. O sırada bahçede olan baltayı alarak kapıya vurdu. Ben de KADES uygulamasından yardım istedim. Bugüne kadar eşim tarafından bana uygulanan bir şiddet olmadı. Olay sırasında tehdit etmedi ancak küfür etti. Eşimden şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

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SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Seval Bazancir'in sanığın kendisini tehdit etmediğini söylediği, ifade ve deliller değerlendirildiğine mağdurun ilk ifadesi geçerli olduğu aktarıldı. Mütalaada, Seval Bazencir'in eşini kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu ifade edildi. Savcı sanık Yusuf Bazancir'in "Silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

YUSUF BAZANCİR'E 1 YIL 11 AY HAPİS

Son sözü sorulan sanık Yusuf Bazancir, "Bizim şu an mutlu bir evliliğimiz var. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, "Silahla tehdit" suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Yusuf Bazancir'i 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Mahsun Kırmızıgül
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