Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kavgaya karıştı! Yanağını sevince olay çıktı

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişandan sonra eğlenmeye giden çift, mekanda Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile karşılaştı.



NİŞANLISININ YANINDA YANAĞINI OKŞADI

İddiaya göre, Kırmızıgül önceden tanıdığı Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşadı.

TOKAT ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Ayşe Akın'ı oturdukları masaya götüren Tufan Doğan, Mahmut Kırmızıgül'ün yanında aldı. Kırmızıgül'ün yakasına yapışan Doğan, "Sen kimsin" diyerek hesap sorarak, tokat attı ve sandalyeden düşürdü.





