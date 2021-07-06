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  4. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kavgaya karıştı! Yanağını sevince olay çıktı

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kavgaya karıştı! Yanağını sevince olay çıktı

06.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brüksel güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın'ın nişan gecesinde olay çıktı. İş insanı Tufan Doğan'la nişanlanan Ayşe Akın, nişanlısıyla birlikte Nişantaşı'na eğlenmeye gitti. Kırmızıgül, Tufan Doğan'ın yanında Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca ortalık bir anda gerildi. Nişanlısını masaya götürdükten sonra sinirlerine hakim olamayan Tufan Doğan, Kırmızıgül'e tokat atarak sandalyeden düşürdü.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kavgaya karıştı! Yanağını sevince olay çıktı

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişandan sonra eğlenmeye giden çift, mekanda Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile karşılaştı.
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NİŞANLISININ YANINDA YANAĞINI OKŞADI

İddiaya göre, Kırmızıgül önceden tanıdığı Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşadı.

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TOKAT ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Ayşe Akın'ı oturdukları masaya götüren Tufan Doğan, Mahmut Kırmızıgül'ün yanında aldı. Kırmızıgül'ün yakasına yapışan Doğan, "Sen kimsin" diyerek hesap sorarak, tokat attı ve sandalyeden düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Eskilerin deyişiyle babası ne ki oğlu ne olsun...
sosyete olmuş ama halen nışanlısını vatandaş gibi sevebilen bir iş adamı . H E L A AAA LL.
kesın karıyla arasında bişey olmustur önceden yoksa yemez yapmak

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