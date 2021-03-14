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Mahsun Kırmızıgül'ün yeni projesi var mı?

14.03.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Mahsun Kırmızıgül'ün yeni projesi var mı?

Mahsun Kırmızıgül, önceki gün toplantı için Nişantaşı’na geldi. Kırmızıgül, Covid-19 salgınının işlerini sekteye uğrattığını açıkladı.

Mahsun Kırmızıgül, önceki gün toplantı Nişantaşı’nda görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, pandemi sürecinin herkesi zorladığını söyleyip, şimdilik düşündüğü projelerini beklemeye aldığını açıkladı.

Toplantısına yetişmek için acelesi olduğu görülen Kırmızıgül, yakınlardaki bir restorana girmeden önce ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kırmızıgül, "Herkes gibi bu hastalığın bitmesini bekliyorum. Bu süreç tüm sektörler için hem müzik hem de sinema sektörü için zor geçiyor. Müzikal bir proje yaptım, şimdilik film projesi ya da başka bir iş yapmayı düşünmüyorum. Projeleri bekletiyoruz” diye konuştu.

Kırmızıgül, daha sonra yakın arkadaşı Ozan İçkele ile Bronwyn Cafede hasret giderdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mahsun Kırmızıgül
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