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Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter’in hayatını kaybettiği hastaneye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter’in hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesine baş sağlığı diledi.

Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter’in hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesine baş sağlığı diledi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Kırmızıgül, "Çok üzgünüm, çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik" dedi.
Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocunun ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Yıldız Kenter’inde kadrosunda yer aldığı Beyaz Melek filminin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de haberi alır almaz hastaneye gelerek ailesine başsağlığı diledi.

“Değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik”
Hastane çıkışında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu belirten Kırmızıgül, “Çok üzgünüm, ben ailesinin, hem sanat dünyasında tiyatro dünyasına, sinema dünyasının herkesin başı sağ olsun. Çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik. Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum. Setin ilk gününde, sahnenin ilk planı için hazırlıklar yapıldıktan son motor diyeceğim zaman ‘Bir saniye canikom’ dedi. Biz hepimiz Gazanfer Özcan Nejat Uygur, Erol Günaydın ve çıkıp şunu söyledi, ‘Sen hepimizin hocasısın. Biz sana inanıyor, güveniyoruz’ dediler. İlk kez film çeken birisi için bu çok önemliydi. Çünkü gerçekten büyük bir set, ilk kez film çekeceğim. Bana söylediği o sözle, ekibin bütün oyuncularına o set bitene kadar görmeliydiniz. Birçok dizi ve film setinde bulundum ama Beyaz Melek’in seti beni gerçekten çok anlamlı, bir o kadar farklıydı. Herkesin başı sağ olsun” dedi.

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