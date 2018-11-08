-  Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden hırsızlık

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ETİLER'de Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra yakalandı. Ankara'da gözaltına alınan Muyassar M. ve eşi Şersat H.(45)'nin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerle birlikte yaklaşık 66 bin dolar ile iki adet yeni alınmış cep telefonu ve 300 gram altın ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ANNESİNİN EVİNDE 1,5 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK

Etiler'de 5 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise müracaatta bulunan Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika Arık(85) evde bulunan 130 bin dolar, 5 bin EURO ve 45 parçadan oluşan ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Evde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası çalındığı belirtildi.

HİZMETÇİNİN EVİNDE 50 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis evde iki hafta önce çalışmaya başlayan Türkmenistan uyruklu hizmetçinin ortada olmadığını tespit etti. Polis bu gelişme üzerine hizmetçiyi yakalamak için harekete geçti. Hizmetçi Muyassar M.'nın Küçükçekmece'de bulunan evine baskın yaptı. Baskın sırasında evde yapılan aramada çalınan 50 bin dolar ile 12 adet altın bilezik ele geçirildi.