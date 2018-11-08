Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden hırsızlık (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ETİLER'de Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra yakalandı. Ankara'da gözaltına alınan Muyassar M. ve eşi Şersat H.(45)'nin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerle birlikte yaklaşık 66 bin dolar ile iki adet yeni alınmış cep telefonu ve 300 gram altın ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ANNESİNİN EVİNDE 1,5 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK Etiler'de 5 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise müracaatta bulunan Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika Arık(85) evde bulunan 130 bin dolar, 5 bin EURO ve 45 parçadan oluşan ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Evde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası çalındığı belirtildi. HİZMETÇİNİN EVİNDE 50 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis evde iki hafta önce çalışmaya başlayan Türkmenistan uyruklu hizmetçinin ortada olmadığını tespit etti. Polis bu gelişme üzerine hizmetçiyi yakalamak için harekete geçti. Hizmetçi Muyassar M.'nın Küçükçekmece'de bulunan evine baskın yaptı. Baskın sırasında evde yapılan aramada çalınan 50 bin dolar ile 12 adet altın bilezik ele geçirildi. ANKARA'YA KADAR TAKİP EDİLİP 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR Evde bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken Muyassar M. ile eşi Şersat H.'nin yurtdışına çıkmaya hazırlandığını tespit etti. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin önce Atatürk Havalimanına gittikleri ancak buradan çıkış yapamayınca bir taksiye binerek Ankara'ya doğru hareket ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul'dan hareket eden özel ekip şüphelilerin izini Ankara sokaklarında buldu. Kendilerine kalacak yer aradıkları öğrenilen Muyassar M. ile Şersat H. saat 03.00 sıralarında hırsızlık olayının üzerinden 24 saat bile geçmeden gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 bin 936 dolar para ile 300 gram ağırlığında burma bilezik ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul'a getirildi. SUÇLARINI İTİRAF ETTİKLER Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Muyassar M.'yi elindeki poşetle siteden çıkarken görüp haber vermediği öğrenilen F.A. adlı kadın çalışanın gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 7'e yükseldi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Poliste yapılan sorgularında Muyassar M. ile Şersat M. suçlarını itiraf ettikleri ancak çaldıkları paranın üzerlerinde çıkan para kadar olduğunu iddia ettiler. Diğer şüpheliler ise hırsızlıkla bir ilgilerinin bulunmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Türkmenistan'lı karı kocasında aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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