Mahsun Kırmızıgül’ün aşk filmine İzmir’de muhteşem gala

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği, Murat Tokat’ın yapımcılığını üstlendiği aşk filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile İzmir Optimum’da gerçekleştirildi.

İzmir Optimum yine önemli bir filmin özel gösterimine ev sahipliğini yaptı. Mahsun Kırmızıgül’ün yanı sıra Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Meral Çetinkaya, Ali Sürmeli, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Sinan Çalışkanoğlu ve Metin Yıldız’ın da katıldığı galada oyuncular önce ziyaretçilerle söyleşide buluştu. Yoğun katılımın yaşandığı galada, ünlü oyuncular daha sonra hayranlarıyla hep beraber filmi izledi. Film gösterimine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de katıldı.

Filmin büyük bölümü Yeni Foça’da çekildi

Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin’in dramını anlatan filmin çekimlerinin önemli bölümü İzmir Foça’ya bağlı Yeni Foça Mahallesinde gerçekleşirken, 60’lı yıllarda geçen film için o döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Filmde 7 bin kostüm hazırlandı ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.