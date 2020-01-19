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  4. Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
GSM firmasında çalışan 5 kişi, Ulukışla'ya yaklaşık 7 kilometrelik uzaklıktaki bölgede meydana gelen arızayı gidermek isterken, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç, ekiplerin yaptığı müdahaleyle saplandığı yerden çıkarıldı. Mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

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