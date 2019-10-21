HABER

Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:30 | Son Güncelleme

İskenderun Körfezi'ne balık tutmak için açılan 6 kişi Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı - Balıkçıların 1,5 saat telefon çekmediği için durumlarını bildiremediği öğrenildi

İskenderun Körfezi'ne balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçıları mahsur kaldıkları yerden Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.

İskenderun'da 6 arkadaş, balık tutmak için tekneyle açıldıkları İskenderun Körfezi'nde bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalandı.

Bir süre sürüklendikten sonra Arsuz açıklarında çapa atarak duran balıkçılar, telefonları çekmediği için 1,5 saat mahsur kaldıkları yeri bildiremedi.

Sürekli aradıkları Sahil Güvenlik hattına son anda ulaşan balıkçılar, bölgeye gelen İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları tarafından bot yardımıyla bulundukları yerden alındı.

Daha sonra Balıkçılar Barınağında karaya çıkarılan balıkçılar, burada bekletilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı.

Aralarındaki bir kişide hipotermi başlangıcı oluştuğu belirtilirken, diğer 5 balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkçılar tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandıKırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı
Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı İskenderun Körfezi mahsur Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Son dakika! MSB: 63 ülkeden 77 askeri ataşeye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verildi

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.