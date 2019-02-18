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Mahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Özbeyli mezrasına belgesel film çekimi için giden 12 kişi, dönüş yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesi Özbeyli mezrasına belgesel film çekimi için giden 12 kişi, dönüş yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
12 kişiden oluşan çekim ekibi, İstanbul’dan Van’a belgesel çekimi için Bahçesaray ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Özbeyli mezrasına gitti. Bir hafta boyunca mezrada çekim yapan ekip, geçtiğimiz Cuma günü il merkezine dönmek isteyince köy yolunda tipi ve kar yağışına yakalandı. Karda mahsur kalan ekip durumu AK Parti Başçesaray ilçe başkanlığına bildirdi. İlçe başkanı Cumali Sabırlı’nın durumu bildirmesiyle bölgeye iş makinesi sevk edildi. 4 saat süren çalışmayla ekibe ulaşıldı.
Belgesel ekibinden Sait Keskin, Başçesaray ilçesine belgesel çekimi için geldiklerini belirterek, "Kar ve tipiden dolayı 2 saat bekledik. Ak Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı beyin devreye girmesiyle bulunduğumuz bölgeye iş makinesi geldi. Yolun açılmasıyla Van merkeze döndük. Bölgede yaklaşık 4 metreye yakın kar var" dedi.
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Mahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardıMahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardıMahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardıMahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardı

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