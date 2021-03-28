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Mahsur kalan çocukları sırtlarında taşıyarak kurtardılar

28.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobillerinin çamura saplanması sonucu baraj yolunda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Taşhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Mustafa A.’nın sürücüsü olduğu 38 RD 265 plakalı otomobil, çamura saplanınca mahsur kaldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobillerinin çamura saplanması sonucu baraj yolunda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Taşhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Mustafa A.’nın sürücüsü olduğu 38 RD 265 plakalı otomobil, çamura saplanınca mahsur kaldı. Mustafa A.’nın durumu AFAD’a bildirmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Bölgenin bataklık ve kayalık olması nedeniyle AFAD ekipleri, baba ve çocukları Abdullah A. (4) ile Fatma A.’ya (7) yaya olarak ulaştı. Çocukları yaklaşık 3 kilometre sırtlarında taşıyan AFAD ekipleri, aileyi güvenli bölgeye tahliye etti.
Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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