HABER

Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Ordu’da dün etkili olan sağanak sonrası mahsur kalan 5’i çocuk, 12 tarım işçisi olmak üzere toplam 17 kişi kurtarıldı.Ordu’da etkili olan sağanak, gece boyunca aralıklarla devam etti.

Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı

Ordu’da dün etkili olan sağanak sonrası mahsur kalan 5’i çocuk, 12 tarım işçisi olmak üzere toplam 17 kişi kurtarıldı.
Ordu’da etkili olan sağanak, gece boyunca aralıklarla devam etti. Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde de aşırı yağışlar sonrası mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alanı su bastı. Dere mevkinde konaklayan 12 mevsimlik tarım işçisi ile birlikte 5 çocuk, mahsur kaldıkları bölgede AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halat yardımıyla tahliye edilen insanlar, alandan uzaklaştırıldı.
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu genelinde bazı evlerin çatılarında hasar, yollarda toprak kayması, ev ve iş yerlerinde su baskınları olduğu, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, 150 personel, 20 motopomp, 6 dalgıç pompa, 3 vidanjör ve kombine kuka, 24 iş makinası, 5 hizmet aracı ile meydana gelen yağış sonrası mağduriyeti giderdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından, yaşanan kuvvetli yağış sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda tüm ekiplere talimat verildiği ifade edildi.

Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı

Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı

Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Karacabey’in dört bir yanını ıhlamur kokusu sardıKaracabey’in dört bir yanını ıhlamur kokusu sardı
Ankara'da şizofren abi dehşeti!Ankara'da şizofren abi dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.