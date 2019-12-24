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Mahsur kalan hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:07 | Son Güncelleme

Sivas Merkeze Bağlı Hıdırnalı köyünde iki gün arazide mahsur kalan hamile inek, ekipler tarafından iş makinası ile yol açılarak kurtarıldı.

Sivas Merkeze Bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan Ahmet Turan İmece, arazide hayvanlarını otlatırken hamile bir ineğinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. İmece, kendi imkanları ile kurtaramadığı ineği kurtarabilmek için köylülerden yardım istedi.

Köylülerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan hamile inek ayağa kalkmakta güçlük çekince bir gece arazide kaldı.

Arazide mahsur kalan ineği battaniye sararak soğuktan koruyan İmece, karnını doyurduğu ineğin sabaha kadar başında bekledi.

Köylüler, iki gün boyunca arazide mahsur kalan ineği taşımak için ağaç dallarından sedye yaptı. Engebeli arazide yaptıkları sedye ile ineği taşımakta güçlük çeken köylüler, Sivas İl özel idaresi ekipleri tarafından iş makinesi ile açılan yolda ağaç dallarından yaptıkları sedyeyi traktörün arkasına bağlayarak hamile ineği taşıdı. Köylülerin zorlu mücadelesi ile kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İKİ CANI KURTARDIK'

Hamile ineği kurtarmak için zorlu mücadeleler verdiklerini belirten Ahmet Turan İmece, iki canı kurtardıkları söyledi. Hayvanları otlatmak için araziye götürmüştüm. Arazide tehlikeli bir dere var, engebeli bir yer. Orada hayvanlar otları yerken çetin bir yer var, oradan aşağıya düştü. Düşen hayvanı kaldırırken bir tanesi daha düştü. O düşen hayvanı da kurtardım ama bunu kurtaramadım. Daha sonra arkadaşlardan yardım istedim, arkadaşlarla bayağı uğraşarak kurtardık. İneği kurtardık ama ayağa kalkamadı. Hayvanın bulunduğu alana çadır yaptık. Yiyeceğini önüne koyduk o gece orada yattı. Ertesi gün oradan indirmek için bir çözüm bulamayınca durumu AFAD’a bildirdik. Ekipler geldi bize yardım ettiler. Ağaçları kestik ağaç dallarından sedye yaptık, üzerilerine de battaniye serdik. Ağaçlardan yaptığımız sedyeyi traktörün arkasına bağladık ve sedye ile çeke çeke indirdik. Hayvan birkaç gün yattı ama şuan sağlık durumu iyi. Hayvan hamileydi, iki can birlikte kurtardık. Devletimiz kepçe yolladı ve yolumuzu açtı “dedi.

(İHA)

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Sivas hamile inek

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