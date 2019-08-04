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Mahsur kalan kaplumbağaları, vatandaşlar besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

İzmir Urla ilçesinde kuruyan dere yatağında mahsur kalan yüzlerce kaplumbağa, duyarlı vatandaşların ilgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kuruyan Akpınar Deresi yatağında mahsur kalan bataklık kaplumbağaları, hayvanseverler tarafından besleniyor.

Balçova'da çelik kapı firmasında çalışan Mehmet Emin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kapı montajı için gittiği Urla'da Akpınar Deresi yatağının Jandarma Kavşağı bölümü yakınlarında, yüzlerce kaplumbağanın can çekiştiğini fark ettiklerini söyledi.

Dere kenarında 20'ye yakın kaplumbağa ölüsü ile de karşılaştığını aktaran Polat, yanında çalıştığı patronuyla dere yatağına tankerle su döktüklerini, kuru ekmek ve balık yemi attıklarını aktardı.

Kaplumbağaların can çekişmesine gönlünün el vermediğini ve Balçova'dan iş çıkışı gelip kaplumbağaları beslediğini dile getiren Polat, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar da dereye kuru ekmek taşıdı. Sıcak havanın etkisiyle dere yatağına tankerle taşınan suyun buharlaşacağından ve kaplumbağaların öleceğinden endişe ettiklerini belirten vatandaşlar, kaplumbağaların daha uygun bir tatlı su kaynağına taşınması ve doğal yaşantılarına geri dönebilmeleri için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Şen, söz konusu kaplumbağaların, "bataklık kaplumbağası" türünde olduğunu belirtti.

Bataklık kaplumbağalarının, tatlı sularda yaşayan yarı sucul kaplumbağalar olduğunu ifade eden Şen, tatlı su bölgelerinin bu tür kaplumbağalar için daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.

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