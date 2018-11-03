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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

Bolu'nun Seben ilçesinde, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Bolu'nun Seben ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 6 keçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yuva köyünde yaşayan Ömer Esmer'in 13 keçisi, geçtiğimiz hafta yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı.

Keçilerin kayalıklardan kendiliğinden inmesi için bir süre bekleyen Esmer, daha sonra AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Perşembe günü olay yerine giden Bolu AFAD Müdürlüğü yetkilileri, bölgede keşif yaptı.

Ekipler, kayalıkların çok dik ve gevşek olması nedeniyle Bolu Belediyesi itfaiyesi ile koordineli çalışma kararı aldı.

Bugün tekrar olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri, keçilerden 7'sinin kendi imkanlarıyla kayalıklardan indiğini belirleyerek, mahsur kalan 6 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir itfaiye eri, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklardan keçilerin bulunduğu bölgeye sarkıtılan iple aşağıya indi.

İtfaiye personelinin aşağıya indiği esnada ürken keçiler kayalıklardan kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir keçi kayalıklardan sahibinin yanına düştü. İtfaiye personelince yakalanan bir keçi de iple sahibinin yanına indirildi.

Ekipler, halen kayalıklarda bulunan 4 keçiyi kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kayalıklar mahsur kalan keçiler

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