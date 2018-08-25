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Mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Ağrı'da bir yamaçta mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı

Ağrı'da yamaçta mahsur kalan 2 keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Ağrı İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Esen köyü kırsalında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, sürüdeki 2 keçinin bir yamaçta mahsur kaldığını fark etti.

Keçileri kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekipleri AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile olay yerine gitti.

AFAD ekipleri, 4 saat süren operasyonun ardından halatlar aracılığıyla keçileri kurtarıp çobana teslim etti.

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