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Mahsur kalan keçileri kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Bolu'nun Seben ilçesinde, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi daha kurtarıldı

Bolu'nun Seben ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçilerden 4'ü daha kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Çeltikdere köyünde yaşayan Ömer Esmer'in, Kınıkçı Kanyonu'nda yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 13 keçisinin kurtarılması için başlatılan çalışma tamamlandı.

Keçilerden 7'sinin kayalıklardan indiği belirlenirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin diğer keçileri kurtarmak için yürüttüğü çalışma sonuç verdi.

Bir keçinin kaçmaya çalışırken sahibinin yanına düştüğü bölgeye dün giden ekipler, halat yardımıyla indikleri yerden bir keçiyi kurtardı. Gece saatlerinde ise diğer 4 keçiye ulaşıldı.

Ekipler, uzun süren çalışma sonucu kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

- Olay

Yuva köyünde yaşayan Ömer Esmer'in 13 keçisi, geçen hafta yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalmış, Esmer'in yardım istemesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, perşembe günü bölgede keşif yaptıktan sonra kurtarma çalışması başlatmıştı.

Keçilerden 7'sinin kendi imkanlarıyla kayalıklardan indiğini belirleyen ekipler, keçilerin bulunduğu bölgeye sarkıtılan iple aşağıya inerek yakaladıkları bir keçiyi sahibine teslim etmiş, bu sırada kaçmaya çalışan bir keçi de kayalıklardan sahibinin yanına düşmüştü.

Mahsur kalan keçileri kurtarma çalışması

- Bolu'nun Seben ilçesinde, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi daha kurtarıldı

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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması
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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması
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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması
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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması
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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması
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Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması

Mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması
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Anahtar Kelimeler:
Bolu keçi kurtarma

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