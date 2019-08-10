Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkonda mahsur kalan 'Kara' isimli kediyi itfaiye kurtardı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kafe işletmeciliği yapan Gülsün Akkoyun, beslediği 'Kara' isimli kedisinin bir apartmanın üçüncü katındaki balkonda mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanlarıyla Kara'yı kurtaramayan Akkoyun, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak Kara'yı mahsur kaldığı balkondan kurtardı. Aç ve susuz kalan Kara, uzun süre yemek yiyip, su içti. Kedisini çok sevdiğini belirten Akkoyun ise, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek uzun süre Kara'ya sarıldı.

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