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Mahsur kalan köpek ve atmacayı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Mahsur kalan köpek ve atmacayı itfaiye kurtardı

Çankırı'da menfeze düşen köpek ve jeneratörde mahsur kalan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir köpeğin menfeze düştüğü ihbarı üzerine Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, köpeğin yaklaşık 2 metre derinliğindeki menfezde çamura saplandığını tespit etti. Ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkarttıkları köpeği Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Mekezi'nin jeneratörüne bir atmacanın sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye giderek kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

Atmaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

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