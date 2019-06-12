HABER

Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalının yanında mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalının yanında mahsur kalan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün saat 11.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının yanındaki istinat duvarında 2 yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, urumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Su akan kanalın içerisine giren bir itfaiye eri, istinat duvarının yanında bulunan yavru köpekleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından su ve yemek verilen köpekler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
İBB çalışanlarından açıklamaİBB çalışanlarından açıklama
Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildiEczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından tepki!

İBB çalışanlarından tepki!

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.