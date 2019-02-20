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Mahsur kalanlara yardım için paletli kar aracı yaptı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Konya'nın Hadim ilçesinde oturan çapa motoru tamircisi Osman Karaca, ilçenin yaklaşık 1500 rakımlı olması nedeniyle ağır geçen kış şartlarında herhangi bir olay sonucu mahsur kalanlara yardım etmek için paletli kar aracı yaptı.

Konya'nın Hadim ilçesinde oturan çapa motoru tamircisi Osman Karaca, ilçenin yaklaşık 1500 rakımlı olması nedeniyle ağır geçen kış şartlarında herhangi bir olay sonucu mahsur kalanlara yardım etmek için paletli kar aracı yaptı. 'Patpat' tabir edilen tarım aracının motoru ve hurda parçalarla 1 ayda yaptığı kar acının yaklaşık 8 bin liraya mal olduğunu belirten Karaca, daha önce yaptığı aracını ise bölgede elektrik hattının bakım ve onarımını yapan şirkete 2 yıllığına kiraladığını belirtti.
Hadim, Batı Toros sıra dağlarının doğu kısmında Taşeli Platosunun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulmuş bir ilçe olma özelliğini taşıyor. Eskiden belde statüsünde olan 2700 nüfuslu Balcılar Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Osman Karaca'nın (34) yaşadı bölgede yine dik ve engebeli arazi yapısına sahip. Karaca'da bu arazi yapısına sahip mahallede ağır geçen kış şartlarında ise yaşam daha da zorlandığı için paletli kar aracı yaptı. Kış aylarında zaman zaman yolların kapalı olduğunu hatırlatan Karaca, kar aracını hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak, hem de herhangi bir olay sonrası mahsur kalanlara yardım edebilmek için yaptığını belirtti.
1 ayda yaptığı aracın 8 bin liraya mal olduğunu ifade eden Karaca, şunları söyledi Kış aylarında hava şartlarından dolayı hiçbir yere gidemiyoruz. Hiçbir işimizi yapamıyoruz. Onun içinde arabaların ulaşamadığı yerlere ulaşmak için hurda araçlardan çıkan parçaları söküp, tamirlerini yapıp kar aracını yaptım. Hem kendi ihtiyaçlarım için kullanacağım hem de mahsur kalan mağdur olan kişileri yardım için kullanacağım. Amacım araçla vatandaşlara hizmet etmektir.

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