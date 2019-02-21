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Mahsur kaldığı kayalıklardan 22 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Karaman'da bir kişi kayalıklardan düştüğü 40 metrelik uçurumdan 22 saat sonra kurtarıldı - Yaralı, 5 saat sedyeyle taşınarak kurtarma istasyonuna getirildi ve hastaneye kaldırıldı

Karaman'da bir kişi kayalıklardan düştüğü 40 metrelik derinlikteki uçurumdan 22 saat sonra kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dağkonak köyü Nunu Vadisi'ne dün gezmeye giden Hasan Duran (40), ayağının kayması sonucu kayalıklardan 40 metre derinliğindeki çukura düştü.

Duran'ın arkadaşları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri havanın kararması sebebiyle kurtarma çalışması yapamadı. Ekipler, Duran'ın bulunduğu alana ağrı kesici ve yiyecek sarkıttı. 3 görevli de yaralının olduğu bölgede bekledi.

Geceyi bulunduğu yerde geçiren Duran için sabah saatlerinde jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve gönüllü bir dağcı tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Yaralının bulunduğu bölgeye inmek için İl Özel İdaresine bağlı 3 iş makinesi yol açma çalışması yaptı.

Duran'ın bulunduğu çukura inen ekipler, kendisini 5 saat sedyeyle taşıdıktan sonra AFAD ekiplerinin kurduğu istasyona getirdi.

Ambulans ile Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 17'den bu yana Duran'ın çukurda mahsur kaldığını söyledi.

Tüm imkanları seferber ederek yaralıyı kurtarmak için çalışma yaptıklarını aktaran Kapar, "Yaralı yaklaşık 22 saat o bölgede kaldı. Çalışmaların yapılmasıyla yaralı bulunduğu noktadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmalara katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Duran'ın eniştesi Sinan Örk de "Büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde Hasan kurtarıldı. Sabaha kadar jandarma ekipleri başında bekledi. Bölgede çalışmak çok zor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD çukur Jandarma Karaman Kayalık

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