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Mahsur kaldıkları Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüş yapmışlardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Koca Yusuf" personeline tebrik

21.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da mahsur kalan "Koca Yusuf" uçakları Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki A400M uçağının personeline tebrik ederek "Daha nice yolculukları, yolları aşacağımıza inancım tam" dedi.

Mahsur kaldıkları Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüş yapmışlardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Koca Yusuf" personeline tebrik

Ukrayna'da hava limanının kapatılması nedeniyle mahsur kalan 2 adet A400M uçağı dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Uçaklar ana üsleri olan Kayseri'ye intikal etti.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır."

ERDOĞAN'DAN PERSONELE TEBRİK

Erdoğan, Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.

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Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor! Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor!

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