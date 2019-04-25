Mahyaların asılması havadan görüntülendi

Osmanlı mirası mahyalar hazırlanarak camilerin süslenmesine başlandı. Süleymaniye Camii’ne son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından asılan “Ramazan Sevgidir” yazılı mahya havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde çalışan ustalar, mahyaları tek tek asıyor.

Osmanlı’nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız Süleymaniye Camii’ne “Ramazan Sevgidir” yazılı mahyayı yerleştirdi. 6 kişilik bir ekiple çalışan Kahraman usta, daha önce Taksim’de bulunan 50 metrekarelik İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Mahya Atölyesi’nde numaralarla belirlenen mahyaları sırasıyla minareye çıkartıyor. Daha sonra Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde mahyalar minarelere teker teker asılıyor. Minareye çıkan ustaların mahyaları astığı anlar havadan görüntülendi.

“Zahmetli bir iş ama ata yadigarı bırakılmaz”

Osmanlı’nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız, “2019 yılının mahyalarını hazırladık. Dün Eyüpsultan Camii’ne asmıştık mahyaları bugün de Süleymaniye Camii’ne asıyoruz. Ramazan ayında her yıl farklı bir tema Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Bu senenin teması Ramazan ve İnfak olarak belirlendi. Biz de mahyalarımızda bu temayı işleyeceğiz. Bugün de Süleymaniye Camii’ne geldik. Burada ’Ramazan Sevgidir’ yazılı mahyamızı asıyoruz. Bundan sonra Ramazan ayında 4 kez caminin mahyası değiştirilecek, bunlarında teması infak ile alakalı olacak. 6 kişilik bir ekiple mahyalarımızı minarelerimize asıyoruz. Zahmetli bir iş ama ata yadigarı bırakılmaz” ifadelerini kullandı.