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Mahzar Alanson: O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Mazhar Alanson, şarkılarının hikâyelerini "Mazhar Olmak" isimli programda sevenlerine anlattı.

İSTANBUL, (DHA)-ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Mazhar Alanson, şarkılarının hikâyelerini "Mazhar Olmak" isimli programda sevenlerine anlattı. Alanson, “Her şeyin ulaşılabilir olması çok güzel. O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor” dedi. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği müzik ve söyleşi programında MFÖ grubuyla tanınan sanatçı Mazhar Alanson sevenleriyle buluştu. “Mazhar Olmak” adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Alanson, en bilinen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. “ESKİDEN GİTAR YOKTU, ŞİMDİ HER BÜTÇEYE GÖRE VAR” Söyleşi esnasında konuşan Alanson, “İmza günü için bir gitar dükkânına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkânı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim” şeklinde konuştu.

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