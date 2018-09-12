Çin'in yükselen markalarından biri olan Huawei, düzenlediği basın lansmanı sırasında yeni orta segmentli akıllı telefonu Huawei Maimang 7’yi resmi olarak duyurdu.

6.3 inç Full HD+ ekran ile karşımıza çıkan Maimang 7, iPhone X'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu benzerliği bir eksi olarak görebilir miyiz bilmiyorum ancak artık hemen hemen her markanın Apple'ın izinden gittiğini düşünürsek... kabul edilebilir.

GPU Turbo destekli Huawei Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan Huawei Maimang 7, Google AR Core desteği de sunuyor. 24MP+2MP çift ön kameraya sahip olan cihaz HDR Pro 3D Qmoji gibi gelişmiş özellikler için destek sunuyor.

Genel olarak teknik özelliklere bakacak olurska;

Maimang 7 tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU 6GB RAM, 64GB depolama, MicroSD kart desteği 6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran 20MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera 24MP, f/2.0 diyafram + 2MP çift ön kamera Android 8.1 Oreo işletim sistemi Hızlı şarj destekli 3750mAh batarya Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Toplamda üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Maimang 7, 349 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ayrıca Huawei, cihazı İngiltere’de Mate 20 Lite olarak duyurdu. Global pazarda da ürünün bu isimle satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

