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  4. Maine Önseçiminde 12 Demokrat İsim Adaylık İçin Yarışacak

Maine Önseçiminde 12 Demokrat İsim Adaylık İçin Yarışacak

25.12.2019 18:05 | Son Güncelleme

3 Mart’ta Maine eyaletinde yapılacak önseçim pusulalarında Demokrat aday adaylarından 12’si yer alacak. Seçim pusulasında yer alan tek Cumhuriyetçi isim ise Başkan Donald Trump

Maine Önseçiminde 12 Demokrat İsim Adaylık İçin Yarışacak

3 Mart’ta Maine eyaletinde yapılacak önseçim pusulalarında Demokrat aday adaylarından 12’si yer alacak. Maine Eyalet Temsilciliği, önseçimde yarışacak adayları açıkladı.

Eyalet geçen yıl “caucus” (mahalli toplantıyla desteklenecek adayı belirleme) yönteminden “primary” (sandıkta oy kullanma) yöntemine geçmişti.

Önseçimlerde yarışmak için 12 Demokrat aday adayı son başvuru tarihinden önce belgelerini sundu. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Indiana eyaleti South Bend kenti Belediye Başkanı Pete Buttigieg, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, girişimci Andrew Yang, başvuru yapan ilk isimler oldu.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, New Jersey Senatörü Cory Booker, Hawai’nin Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, eski Masssachusetts Valisi Deval Patrick ve işadamı Tom Steyer da son başvuruları yaptı.

Seçim pusulasında yer alan tek Cumhuriyetçi isim ise Başkan Donald Trump. Adayların oy pusulasında yer alabilmeleri için imza kampanyası başlatarak en az 2 bin kayıtlı seçmenin desteğini alması gerekiyor. Toplanan kayıtlı seçmen imzalarının teyit edildiği ancak hala sorgulanabileceği bildirildi.

Önseçimlerin amacı

Amerika’da partiler, aday belirleme sürecini her eyalette ayrı ayrı yapılan önseçimlerle gerçekleştiriyor. Bu seçimler, adaylara belli sayıda delege sağlıyor ve önseçim süreci tamamlandığında bu delegeler seçmeni parti kurultaylarında temsil ediyor.

Eyaletlerde önseçimleri kazanmak adaylara daha fazla delege getiriyor. Ancak bu süreç kurultayda oy verecek tüm delegeleri belirlemiyor.

Delegelerin büyük bölümünü halk belirlese de bir de süperdelegeler var. Süperdelegeler, eyalet valileri, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı, partinin Kongre üyeleri ve de Demokrat Parti yöneticilerinden oluşuyor. Yani seçilmiş yetkililer, valiler, yerel yöneticiler ve çeşitli Demokrat Parti kurumlarının üyeleri de süperdelegeler arasında.

Demokrat Parti süperdelegeleri kurultayda istedikleri biçimde oy kullanabiliyor. Cumhuriyetçi Parti süperdelegeleri ise eyaletlerinin destek verdiği adayı desteklemek zorunda.

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