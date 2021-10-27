MAK anketi: AKP seçmeninin yüzde 56'sı küskün

MAK Danışmanlık'ın gerçekleştirdiği bir anket, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 40 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

MAK Danışmanlık tarafından 11-21 Ekim tarihleri arasında 5 bin 750 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 43'ü bir erken seçim gerekmediğini ifade ederken yüzde 42'si gerekli olduğu görüşünü bildirdi.

Anket kapsamında yöneltilen "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 30'u AKP yanıtını verdi. Kararsızların oylarının matematiksel dağılımı sonrası ise bu oran yüzde 32'ye yükseldi. Kararsız oyları dağıtıldığında CHP'ye yüzde 23,5, İYİ Parti'ye yüzde 14,7, HDP'ye yüzde 9, MHP'ye yüzde 8, DEVA Partisi'ne yüzde 2,7, Gelecek Partisi'ne yüzde 2,6 destek verildiği görüldü.

"Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37'si "Kesinlikle" yanıtını verirken yüzde 9 "Verebilirim ama bu biraz da rakiplerine bağlı" dedi. Ankete katılanların yüzde 42'si "kesinlikle" oy vermeyeceğini belirtirken yüzde 12'lik ise kesim kararsız olduğunu söyledi.

AKP seçmeninin tutumu

Kurulduğundan beri en az bir seçimde AKP'ye oy verdiğini belirten kişilerden yüzde 56'sı önümüzdeki seçimde "kesinlikle" AKP'ye oy vermeyeceğini ifade ederken yüzde 36'sı yine oy vereceğini, yüzde 8'i ise oy verip vermeme konusunda tereddütlü olduğunu söyledi.

Neden oy vermek istemediği ya da tereddütte olduğu sorulan bu katılımcıların yüzde 49'u "Kızdırdılar", yüzde 33'ü "Üzdüler", yüzde 11'iyse "Küstürdüler" yanıtını verdi.

"Sizi kızdıran, üzen ya da küstüren kim?" sorusuna yüzde 15'lik kesim "parti politikaları", yüzde 11 "partili belediyeler", yüzde 14 "il ve ilçe teşkilatları", yüzde 9 ise "lider" cevabını verdi. Yüzde 21'lik kesim ise "Birkaçı aynı anda" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,BK

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