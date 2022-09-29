MAK Araştırma 8 anketin sonuçlarını paylaştı! Dikkat çeken İYİ Parti detayı

Haziran 2023'de yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Seçimlerde hangi partinin ne kadar oy olacağı merak edilirken toplumun nabzı yapılan seçim anketleriyle tutuluyor. Araştırma şirketi MAK’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, partiler ve ittifakların oy oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA ERİME

2022 yılı içerisinde yapılan 8 anketten 7'sinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında görüldüğünü ve hatta yüzde 26,5'e kadar oranın indiğini ifade eden Kulat, son ankette konut, EYT, 3600 gibi konularla birlikte AK Parti'nin oy oranını yüzde 31'e kadar çıkardığını açıkladı.

MHP'DE 'DEVLET BAHÇELİ' ETKİSİ

6,5-7 oy oranı gözüken MHP'nin oy oranlarında toparlanma yaşandığını ifade eden Kulat, bunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği mitinglere bağladı.

DİKKAT ÇEKEN İYİ PARTİ DETAYI

Millet İttifakı'na değinen Kulat, oy oranı yüzde 25-26 arasında seyreden CHP'nin bazı zamanlarda oylarını yüzde 27'ye çıkardığını aktardı. İYİ Parti'ye dikkatleri çeken Kulat, 8 ankette partinin oy oranlarının yüzde 15'in altına hiç düşmediğini, 17-16 bandında seyrettiğini ifade etti.

