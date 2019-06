"MAK Araştırma Şirketinin partimizle alakası yoktur"

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Dağ, şimdiye kadar araştırma kuruluşlarıyla ilgili hiçbir hukuki süreç başlatmadıklarını ifade ederek, AK Parti'nin "ortak yayın" sonrası yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama 2 gündür yapılanlardan sonra nüfuz ticareti yapılması hasebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Şahitliklerini de bizzat bunu haber yapan gazeteleri, sorumlularını, muhabirleri yazacağız. Bu bir nüfuz ticareti ve suçtur. Bu suçun karşılığı mutlaka olması gerekir.

Biz de bin 200 kişiyle araştırma yaptık. Normalde kamuoyuna açıklama yapmıyoruz ama bizim ismimiz kullanılarak kamuoyu yanlış yönlendirildiği oranları verebiliriz. Adaylardan hangisini daha samimi ve güven verici buldunuz? Yüzde 47,1 Binali Yıldırım, yüzde 45,5 Ekrem İmamoğlu, yüzde 4,6 her ikisi, yüzde 2,8 her ikisi de vermedi yanıtını verdi. Hangi adayın projelerini beğendiniz sorusuna ise yüzde 47,5 Binali Yıldırım, yüzde 42,8 Ekrem İmamoğlu, yüzde 6,5 her ikisini de beğendim, yüzde 3,2 her ikisini de beğenmedim yanıtını verdi. Araştırma dediğiniz böyle daha somut bir şeyler söyleyerek olur. Masa başı yazarak, çizerek, oranlar, matematik, oradan çıkar buraya ekleyerek araştırma olmaz. Biz söz konusu firmayla ilgili suç duyurusunda bulunacağız ve konuyla alakalı bundan sonra istirhamımız basın yayın organları bizim üzerimizden haber yapacakları zaman bizden mutlaka bilgi almaları gerekir."