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  4. Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Kiralama şirketinin borcu nedeniyle makam aracı haczedilen CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, vergi dairesine giden kestirme yolu tuğla ile ördürerek kapattırdı.

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Edinilen bilgiye göre, yol uygulamasında, kiralama şirketinin vergi borçları nedeniyle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın
makam aracının hacizli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine araç trafikten men edildi. Başkan Sarı da haciz işlemini gerçekleştiren Erdek Vergi Dairesi Müdürlüğüne giden ve vatandaşların kestirme olarak kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı.

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Bir açıklama yapan Hüseyin Sarı, kestirme yolun geçtiği arazinin dedesinden kendilerine kaldığını, tepki olarak böyle bir tasarrufa gittiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Makam aracı haciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
chp li yolda ekmeğide keser
chp zihniyeti budur tamda bu maşallah
siz bu kafa ile daha çok yaşamazsınız başkan
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