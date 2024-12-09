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Makam aracı tartışma yaratmıştı! Ali Erbaş'tan gündem yaratacak çıkış: "Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.12.2024 11:36
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan makam aracı çıkışı geldi. Gündem yaratan sözler sarf eden Erbaş, eleştirilere yanıt verdi. "Eski araçla Konya’dan gelirken lastik patladı, şoför zor kurtardı. 2024'e kadar eski makam aracını kullandım, bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" diyen Erbaş, "Diyanet'in bütçesinin yüzde 41 artışla 130 milyar 119 milyona çıkarılmasına ilişkin olarak da "Bütçemizin yüzde 95’i personel gideridir. 16 bin civarında imamsız cami var" ifadelerini kullandı.

Makam aracı tartışma yaratmıştı! Ali Erbaş'tan gündem yaratacak çıkış: "Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kamuoyunda tartışma yaratan makam arabalarıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalar geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın düzenlediği yemeğe katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, söz konusu yemekte konuşulanları aktardı.

Bütçe tartışmalarını ve makam aracı tartışmalarının Erbaş'a sorulduğunu anlatan Akçı, Erbaşın da "Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler." dediğini yazdı.

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Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediklerini aktaran Alçı'nın, bugünkü yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Gelelim Diyanet ile ilgili en tartışmalı konuya, yani bütçeye…

Bütçenin geçen yılki 91 milyar 824 milyondan yüzde 41 artışla 130 milyar 119 milyona çıktığı, böylece 6 bakanlığı geride bıraktığı haberleri geçen hafta medyada yer aldı.

“BÜTÇEMİZİN YÜZDE 95’İ PERSONEL GİDERİ”

Ali Erbaş bütçe tartışmaları ile ilgili, “Diyanet’in bütçesi genel bütçede her yıl yüzde 1’in altındadır” dedi. “Nedir tam oran” diye sorduk. “2024’te yüzde 0,95 idi, 2025 için yüzde 0,98 olacak” diyerek şunları söyledi:

“Bizim bütçemizin yüzde 95’i personel gideridir. Mesela 2025 için öngörülen 130 milyarın yaklaşık 125 milyarı personel gideri. Biz yüzde 5-6lık bütçe ile hizmet veriyoruz.”

Sayın Erbaş’a bu durumda personelden kısılıp kısılamayacağını sordum.

“Nagehan Hanım 15-16 bin civarında imamsız cami var. Personelde fazla yok eksik var. 1003 müftülük var, bakın Diyanet çok geniş bir yapı. Kaldı ki biz Kuran kurslarına, camilere tek kuruş bütçe vermiyoruz. Müftülük binalarını bile mümkün olduğunda hayırsever bulup yaptırıyoruz. Bizim personel sayımız 150 bin. Bizi bakanlıklarla kıyaslamak yanlış, kıyaslanan bakanlıkların bazılarının personel sayısı 5000. 5000 nerede, 150 bin nerede?”

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“ESKİ ARAÇLA KONYA’DAN GELİRKEN LASTİK PATLADI, ŞOFÖR ZOR KURTARDI”

Peki ya makam arabaları? Madem devlet tasarruf edecek araç sayısı azaltılamaz mı?

“1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.”

Anahtar Kelimeler:
Audi diyanet işleri başkanı ali erbaş
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