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Makam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ Dilovası Belediye Başkanı AK Parti'li Hamza Şayir, makam aracını satarak elde ettiği geliri ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye malzemesi almak için hazırlanan bütçeye ekledi.

Makam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Dilovası Belediye Başkanı AK Parti'li Hamza Şayir, makam aracını satarak elde ettiği geliri ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye malzemesi almak için hazırlanan bütçeye ekledi. İlçede bulunan yaklaşık 12 bin öğrenci, ilk ders zili çaldığında belediye tarafından dağıtılan kırtasiye malzemeleriyle eğitime başladı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak için bir proje başlattı. Proje kapsamında hedeflenen bütçeye ulaşabilmek için Audi A6 2015 model makam aracını satan, kiralanan bir aracı makam aracı olarak kullanan Hamza Şayir, elde ettiği geliri projesi için harcadı. İlçede bulunan 39 okulda 11 bin 600 öğrenci ilk ders zili çaldığında sıraların üzerinde bulunan kırtasiye malzemeleriyle eğitime başladı. Belediye hizmet binası yanında bulunan Dilovası Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu’na gelerek burada öğrencilerle buluşan Hamza Şayir, öğrencilerle sohbet ederek kırtasiye malzemelerini dağıttı.
Amaçlarının ilk önce gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek olduğunu ama ilerleyen dönemlerde ilçede bulunan tüm öğrencilere yardım etmeye karar verdiklerini ifade eden Hamza Şayir, "İlçemizde yaklaşık 12 bin öğrencimiz var. Biz de bu dönemde sosyal sorumluluk çerçevesinde tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmaya karar verdik. Hiç kimseye ayrım yapmaksızın bu projemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın vatanına, bayrağına bağlı aidiyet duygusu olan öğrenciler yetişmesi için, her şeyden önce devletimizin onların yanında olduğunu hissettirmemiz için biz bu projemizi gerçekleştirdik. Devletimiz zaten her dönem kitap yardımı yapıyor, katkı olarak çorbada tuzumuz olsun diye kırtasiye yardımlarını da biz yaptık" dedi.
'BIRAKIN MAKAM ARACINI BİZ CEKETİMİZİ DE SATIP BUNU YAPMAYA HAZIRDIK'
Yapmış olduğu projede Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okulların eksikliklerine göre hazırlanan kırtasiye malzemelerinin alındığını ifade eden Hamza Şayir, "Her sınıfın kendi ihtiyaçlarını belirleyip, ona göre listeler hazırladık ve o listeleri dağıttık. Bu olay makam aracını satarak gündeme geldi. Haber ve rakam biraz çarpıtıldı. Bugün bir makam aracınız vardır onu satarsınız ama başka bir araca ihtiyaç vardır mutlaka başka bir araç alacaksınız. Söz konusu olan makam aracı değil. Bırakın makam aracını biz ceketimizi de satıp bunu yapmaya hazırdık zaten. Biz biliyoruz ki bu neslin ileride katma değerli ürünler üretmesi lazım bu düşüncelerle yola çıktık. Bizim amacımız buradaki eğitime dikkat çekmek biz bu düşünceyle yola çıktık" dedi.
'BİR KALEM ALMAYA MUHTAÇ DÖNEMLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUM'
Kendisinin yoksul bir aileden geldiğini ifade eden Hamza Şayir, şöyle konuştu:
"Ben köyde doğdum, köy çocuğuyum. Bir köyden başka bir köye 7 kilometre yürüyerek gidip okuyanlardanım. Ben okumanın önemini de çok iyi biliyorum, oradaki sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Bırakın bir kırtasiye malzemesini bazen bir kalem almaya muhtaç dönemleri çok iyi biliyorum. Günümüzde geldiğimiz şartlar çok iyi. Zaten devletimiz her zaman vatandaşının yanında oluyor her alanda. Bunun yanında biz de devletimize, yine aynı şekilde devletin devamlılığı olarak çorbada bizim de katkımız olsun düşüncesiyle yola çıktık."

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Makam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıMakam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıMakam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıMakam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

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