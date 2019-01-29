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Makam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:20 | Son Güncelleme

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Doğan Dağ’ın makam aracıyla ormanlık alanda alkol aldığını gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.Olay, dün öğle saatlerinde Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisi

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Doğan Dağ’ın makam aracıyla ormanlık alanda alkol aldığını gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıscık Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Parti’li Doğan Dağ, yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla Bolu merkeze bağlı Çakmaklar Çamlığı ormanlık alana gitti. Doğan Dağ ve arkadaşlarının birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Doğan Dağ’ın resmi plakalı aracını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiler.
Dağ’ın yanına giden tepkili vatandaş, “Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?” diye sordu. Başkan Doğan Dağ da, “Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?” diye yanıt verdi. Bunun üzerine vatandaş, “Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün Pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız” dedi.
Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, “Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim” demesi üzerine, vatandaş da “Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?” diyerek cevap verdi.

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisi

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisi

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisi

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