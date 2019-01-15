Makam odasında gözaltına alındı

Olay 9 Ocak sabahı gerçekleşti. Gaziantep Havalimanı’nda görev yapan DHMİ çalışanlarının kullandığı servis aracını polis memurları da kullanıyordu. Ancak servis aracında bazı günler yer olmadığı için kurum dışı servis kullananlar araçtan indiriliyor ya da ayakta seyahat ediyor, DHMİ çalışanları öncelikli sayılıyordu.

AZARLADI

Airport Haber’de yer alan habere göre, 9 Ocak günü aynı servis aracında, fazladan yolcu olduğu için, DHMİ çalışanı olmayanların yer vermesi istendi. DHMİ personeline yer verilmemesi halinde aracın hareket etmeyeceği söylendi. Bu uyarı üzerine araçta bulunan bir polis memuru ayağa kalkarak DHMİ personelinin oturmasını sağladı.

İddiaya göre, polis memuru konu ile ilgili olarak Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Metin Şen’e şikayette bulundu. Servis aracında ayağa kaldırılarak onurunun kırıldığını iddia eden memurun şikayeti sonrası Şube Müdürü Şen, DHMİ Elektrik Şube Müdürü Abdulkadir Ezgin’i arayarak, “Sen bugün bizim arkadaşları serviste aşağılamış yerinden kaldırmışsın” diye azarladığı ileri sürüldü.