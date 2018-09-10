Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi Kaymakamlığı'nda kadınların öğle arası parti yaptığı ortaya çıktı.

Habere göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz, makam odasında 11 arkadaşıyla bir araya geldi. Pastalı, kurabiyeli, 'kısır partisi' sosyal medyada paylaşıldı. Necibe Türkyılmaz “Güzel sürprizlerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” mesajını yazdı. Etkinliğe katılan Emine Dalan “Biz teşekkür ederiz, tekrar buluşalım” demeyi ihmal etmedi. 'Kısır partisi' sırasında müdür Türkyılmaz'ın koltuğuna bir çocuğun oturduğu da görülüyor.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Bazı vatandaşlar makamda kadınlar matinesi düzenlenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada şu eleştiriler yapıldı: “Osman Türkyılmaz, kaymakamlıktaki makam odası babanızın çiftliğimi ki eşiniz Necibe Hanım ahbaplarını toplayıp kadın günü kısır partisi yapıyor. Buradan yetkilileri uyarıyorum ya gereğini yaparsınız ya da bu konuyu en üst merci nerdeyse oraya kadar taşırım bilesiniz.”





