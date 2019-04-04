Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Bilal Eker, makam odasının kapısını söktürdü.

Eker, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle belediye binasına geçti. Kurban kesilerek karşılanan Eker, göreve başladı.

Buradaki açıklamasında, amacının makam mevki olmadığını dile getiren Eker, bugünden itibaren Ekinözü'nün sorunlarını çözmek, halka hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.

Başkanlık makamının, kendisine oy versin vermesin herkese açık olacağını ifade eden Eker, şöyle devam etti:

"Biz makam ya da mevki için mücadele etmedik. Koltuk sevdam asla olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerleyerek ilçemizi kalkındırmak için mücadele edeceğim. Gönül belediyeciliği yapacağız. Makamımız herkese açık olacak, bu yüzden makam odasının kapısını söküyorum. Kapısız bir makam odasında herkese açık bir şekilde görev yapacağım."

Konuşmanın ardından Eker, makam odasının kapısını söktürdü.

