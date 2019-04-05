GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te İslahiye Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Kemal Vural, göreve başladığı ilk gün makam odasının kapısını söktürdü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ikinci kez başkanlığa seçilen Vural ile meclis üyeleri, mazbatalarını İslahiye Adliyesi'nde, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ali Güzel'den aldı.

Daha sonra belediye başkanlığı makamına geçen Vural, ilk iş olarak belediye çalışanlarına makam odasının kapısını sökmeleri talimatını verdi.

Odasının kapısını söktüren Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde de kapılarının vatandaşlara açık olduğunu, bu dönemde de makam odasının kapısını cismen söktüklerini söyledi.

Seçim sonucunun memlekete hayırlı olmasını dileyen Vural, "Bundan sonra kapımız hep açık kalacak. Tekrar bu göreve bizi layık gören İslahiye halkına çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Millet üzerine düşeni yaptı. Şimdi görev bizde." ifadesini kulandı.

Vural, emeklerinin zayi olmadığını ve beş yıl çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek, seçim sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan da İslahiye'de tarihi bir olayın yaşandığına dikkati çekerek, ilçe tarihinde ilk defa bir belediye başkanının iki dönem art arda başkan seçildiğini kaydetti.

