AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da İscehisar Belediye Başkanlığına seçilen Demokrat Partili (DP) Ahmet Şahin, makam odasının kapısını söktürdü.

Şahin, İscehisar Adliyesinden mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle belediye binasına geçti. Şahin, belediye önünde meclis üyeleri ve personel tarafından karşılandı.

Mustafa Çibik'ten görevi devralan Şahin'in ilk icraatı makam odasının kapısını söktürmek oldu.

Çibik'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Şahin, "Bugün ne Mustafa Çibik kaybetti ne de biz kazandık. Kazanan, İscehisar. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çibik ise 31 Mart yerel seçimlerinin demokratik bir ortamda yapıldığını belirterek, "Allah, başkanlığı Ahmet Şahin'e nasip etti. İnşallah, önümüzdeki süreçte yeni başkanımıza üstün başarılar diliyorum. Her şey İscehisar için. Allah yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Devir teslim töreninin ardından Başkan Şahin, personele ilk talimatını vererek makam odasının kapısını söktürdü.

Şahin, daha sonra tebrikleri kabul etti.

