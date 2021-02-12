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Makam şoförü son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi makam şoförü Osman Altınışık, toprağa verildi.Pazartesi günü rahatsızlanarak Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Havza Belediyesi makam şoförü Osman Altınışık durumunun ağırlaşması üzerine Çarşamba gece saatlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.Sevk edildiği hastanede acil ameliyat olan ve yoğun bakıma kaldırılan Osman Altınışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen Perşembe günü hayatını kaybetti.

Geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi makam şoförü Osman Altınışık, toprağa verildi.
Pazartesi günü rahatsızlanarak Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Havza Belediyesi makam şoförü Osman Altınışık durumunun ağırlaşması üzerine Çarşamba gece saatlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Sevk edildiği hastanede acil ameliyat olan ve yoğun bakıma kaldırılan Osman Altınışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen Perşembe günü hayatını kaybetti. Gece Havza’ya getirilen Altınışık cenazesi ilk olarak evine götürülerek burada helallik alındı. Daha sonra ise Altınışık için 15 yıldır çalıştığı Havza Belediyesi önünde tören düzenledi.
Buradaki törende konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Altınışık’ın genç yaşta aralarından ayrılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Bir mesai arkadaşımdan ziyade bir yol arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Bizler kendisinden razı idik, inşallah kardeşimiz de bizlerden razıdır. Havza Belediyesi’ndeki mesai arkadaşları olarak bizler hakkımızı helal ediyor ve kederli Altınışık ailesine baş sağlığı diliyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından belediye personelinden helallik alınarak Altınışık için dua edildi ve kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına ayrıca, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, protokol üyeleri, bölge makam şoförleri Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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