HABER

"Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliğinin Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu'na katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hareketi içinde alt ve üst ilişkisi olmadığını, herkesin kardeş olduğunu, asıl olanın bulunduğu görevin hakkını vermek olduğunu ifade etti.

Bu işe bir dava olarak baktığını anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Davaya bağlılığımız asla değişmeyecek, hep devam edecek. Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız. Ben de kendi adıma söylüyorum, bu işe bir dava olarak bakıyorum. Bu davanın lideri olarak da 2002'den beri Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Bu benim üçüncü dönemim, genel başkan yardımcısıyım. Yüzümün akıyla görevimi, bayrağı birine teslim etmeyi çok arzuluyorum ama hayatımın sonuna kadar da bana düşen görevin, sorumluluğun hakkını vermenin derdinde olacağım ve bu dava ruhuna aykırı hiçbir adım atmamaya çalışacağım. Sizi de şahit tutmak istiyorum."

- "Bu dünyaya şekil vereceksek, bizler vereceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de gençlerin bu ülkenin umudu, yarınların bekçileri olduğunu belirterek, her daim adaleti savunan, hakkın yanında olan, ilim irfan sahibi olan ahlaklı gençlere her geçen gün daha çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ülkenin bekası, insanlığın huzuru ve bayrağı yarınlara taşıyabilmek için çalışmak mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Yüce, "Sizler bu bayrağı bizden teslim alacaksınız ve daha ileri götüreceksiniz inşallah." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç da bu topraklarda doğan bebeklerin ümmetin sorumluluğu ve dünyanın vebaliyle doğduğunu söyledi.

Bu vebal için çalışmak, koşturmak zorunda olduklarını vurgulayan Koç, "Sizler koşturmak, çalışmak zorundasınız, ağabeyleriniz, bizler size destek olmak zorundayız. Burada çok güzel işler yapılıyor, Allah razı olsun. Yapmak zorundayız ama siz de bunlara katılmak zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu dünyaya şekil vereceksek, bizler vereceğiz." diye konuştu.

TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer de yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Dizer, tek listeyle girdiği genel kurulda yeniden vakıf temsilciliğine seçildi.

Protokol üyeleri, daha sonra vakfın eski yönetim kurulu üyelerine plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecekErdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
2. Olağan Genel Kurulu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Ali Babacan yeni parti için aralıkta harekete geçiyor: Yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

CHP'li başkanın odasında bulundu

CHP'li başkanın odasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.