AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliğinin Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu'na katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hareketi içinde alt ve üst ilişkisi olmadığını, herkesin kardeş olduğunu, asıl olanın bulunduğu görevin hakkını vermek olduğunu ifade etti.

Bu işe bir dava olarak baktığını anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Davaya bağlılığımız asla değişmeyecek, hep devam edecek. Birileri gibi makam verilirken iyi, makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız. Ben de kendi adıma söylüyorum, bu işe bir dava olarak bakıyorum. Bu davanın lideri olarak da 2002'den beri Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Bu benim üçüncü dönemim, genel başkan yardımcısıyım. Yüzümün akıyla görevimi, bayrağı birine teslim etmeyi çok arzuluyorum ama hayatımın sonuna kadar da bana düşen görevin, sorumluluğun hakkını vermenin derdinde olacağım ve bu dava ruhuna aykırı hiçbir adım atmamaya çalışacağım. Sizi de şahit tutmak istiyorum."