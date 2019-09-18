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Makamında hayvanlara baktığı için ceza alan müdür, sokak hayvanları için seferber

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

 RİZE'de, yaralı sokak hayvanlarına makam odasında baktığı gerekçesiyle hakkındaki inceleme sonucu maaş kesinti cezası verilen ve görev yeri değiştirilen Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, yeni görev yeri Karasu Köyü Ortaokulu'nda da sokak hayvanları için seferber olmayı sürdürüyor. Okulda artan yemekleri toplayan Yılmaz, sokaktaki hayvanları eliyle besliyor.

Makamında hayvanlara baktığı için ceza alan müdür, sokak hayvanları için seferber

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE'de, yaralı sokak hayvanlarına makam odasında baktığı gerekçesiyle hakkındaki inceleme sonucu maaş kesinti cezası verilen ve görev yeri değiştirilen Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, yeni görev yeri Karasu Köyü Ortaokulu'nda da sokak hayvanları için seferber olmayı sürdürüyor. Okulda artan yemekleri toplayan Yılmaz, sokaktaki hayvanları eliyle besliyor.
Rize'de, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve oluşan mantar nedeniyle kulakları kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı. Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstlendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Rukiye Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, MAAŞI KESİLDİ
Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin Rukiye Yılmaz hakkında hazırladığı raporda, "Makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılara rağmen uygulamasına ısrarcı davranarak, kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı" ifadelerine yer verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz’a, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen Yılmaz, merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. Yılmaz'ın üst disiplin kuruluna yaptığı itiraz da reddedilerek cezası onandı.
KÖY OKULUNDA SOKAK HAYVANLARI İÇİN SEFERBER
Rize'de merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atanan Rukiye Yılmaz, görevine başladı. Sokak hayvanları için seferber olan Yılmaz, okulda artan yemekleri toplayarak hayvanları eliyle besliyor. Yılmaz'ın bu uygulamasına destek veren çocuklar da sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Özel hayatında da hayvanlara yardımcı olduğunu anlatan Yılmaz, "Evet hayvan severim ama öncelikle ben bir öğretmenim, sokakta bulduğum çaresiz hayvanlara evimde ve sosyal hayatımda destek oluyorum. Çalıştığım kurumların içerisine hayvanları sokma amacım, hizmet verdiğim insanlara ya da öğrencilere paylaşmayı, hoşgörüyü, karşılıksız sevgiyi göstermekti. ‘Hayvan seviyorsa evinde baksın’ gibi yorumlara şahit oldum. Evimde birçok hayvana tabi ki destek oluyorum. Kurumumun içinde olmasının sebebi bunu eğitimin bir parçası olarak görmem. Öğretmenlik nasıl bir meslekse bu da bir misyon haline döndü benim için" dedi.
'ÇÖPE GİDECEK YEMEKLERLE HAYVANLARI BESLİYORUM'
Okula taşımalı gelen öğrencilere verilen öğle yemeğinden artanları çöpe atmak yerine kovalarda topladıklarını anlatan Yılmaz, "Topladığımız yemekleri sokak hayvanlarının geçtiği yere bırakıyoruz. Bu şekilde hem köydeki hayvanların beslenmelerine katkıda bulunuyor, hem de çocukların emekleri ile hayvanları besleyip onların sorumluk almalarını sağlıyoruz’’ diye konuştu.

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