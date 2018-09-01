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Makamında kalp krizi geçiren jandarma komutanı kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap (47), makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Makamında kalp krizi geçiren jandarma komutanı kurtarılamadı

Tahsin BAYTAR/DAZKIRI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap (47), makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Halit Kasap, bugün saat 10.30 sıralarında makamında fenalaştı. Görevli askerler durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Halit Kasap'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Dazkırı Devlet Hastanesi'ne götürülen Halit Kasap, kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası Halit Kasap'ın daha önce Çanakkale'de görev yaptığı ve kısa süre önce Dazkırı'ya atandığı belirtildi.
Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yarın sabah yapılacak törenin ardından Halit Kasap'ın cenazesinin memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Halkapınar köyüne gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Makamında kalp krizi geçiren jandarma komutanı kurtarılamadı

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