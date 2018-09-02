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Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde makamında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap'ın (47) cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde makamında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap'ın (47) cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.
Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki makamında dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap için bu sabah Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Halit Kasap'ın eşi, 3 kızı ve ailesiyle yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, vali yardımcıları, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit yakınlarıyla gaziler katıldı.
Halit Kasap'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından indirilerek askerlerin omzunda tören alanına getirildi. Halit Kasap'ın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu eşliğinde dua edildi.
Halit Kasap'ın cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Halkapınar Mahallesi'ne gönderildi.

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Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandıMakamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandıMakamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandıMakamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı

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