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Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:50 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ  Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, makamında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap'ın (47) cenazesi, memleketi Konya'nın Halkapınar ilçesinde toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, makamında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap'ın (47) cenazesi, memleketi Konya'nın Halkapınar ilçesinde toprağa verildi.

Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki makamında, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kasap'ın cenazesi, Afyonkarahisar'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya Halkapınar'a getirildi. Evli ve 3 çocuk sahibi Kasap için Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Ereğli ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ile Kasap'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Halit Kasap'ın cenazesi, meydanda kılınan namazının ardından götürüldüğü Halkapınar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap'ın meslekte 22'nci yılına girdiği belirtildi.

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