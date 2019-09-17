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Makamında sokak hayvanı besleyen kadına "aylıktan kesme" cezası verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Rize'de Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı döneminde makamında yaralı sokak hayvanları ile papağan beslediği ve uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası alan Rukiyye Yılmaz, Rize İdare Mahkemesine başvurdu

RİZE (AA) - Rize'de Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde makamında yaralı sokak hayvanları ile papağan beslediği ve uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası alan Rukiyye Yılmaz, Rize İdare Mahkemesine müracaat etti.

Rize Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevi sırasında makam odasında yardıma muhtaç sokak hayvanlarını tedavi ettiren ve papağanı ile birlikte besleyen Rukiyye Yılmaz, amirleri ve bazı vatandaşların uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kuruluna sevk edilen Yılmaz hakkında, "makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen uygulamasında ısrarcı davranarak kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı, konuyu basına ve medyaya taşıdığı" gerekçesiyle rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor doğrultusunda Yılmaz'a Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C maddesi hükmünce "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası verildi.

Yeni eğitim-öğretim yılında merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Yılmaz'ın "aylıktan kesme" cezası kararının iptali için başvurusu, Disiplin Kurulunca reddedildi. Yılmaz bunun üzerine Rize İdare Mahkemesinde cezanın iptali, ayrıca eski görevine iadesi için dava açtı.

Rukiyye Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır çeşitli kurumlarda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, bu sürede sevgi, hoşgörüyü çocuklara canlı olarak gösterebilmek ve sokak hayvanlarına destek olabilmek için çalıştığı ortamlarda yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar bulundurduğunu söyledi.

Hayvanları bakıma ve tedaviye ihtiyacı olduğu sürece yanında bulundurduğunu belirten Yılmaz, "Ardından sahiplendirdim veya evime götürdüm. Bir de papağanım var, sürekli benimle birlikte olan." dedi.

Yılmaz, görev yaptığı okullarda sokak hayvanlarına yönelik çocuklarla ortak projeler yürüttüklerini, öğrencilerin öğle yemeği artıkları ile hazırladıkları mamaları okul çevresindeki hayvanlarla paylaştıklarını anlattı.

Halk Eğitim Merkezinde görev yaptığı dönemde odasında küçük bir kafes bulundurduğunu ifade eden Yılmaz, şunları belirtti:

"Tedaviye ihtiyacı olan, annesi olmayan kedi yavrularına geçici olarak bakıyordum. Bu zamana kadar hep destek gördüm. Gelip bakımını üstlenenler, yardımcı olmak, maddi destek vermek isteyenler oldu. Kabul etmedim, kurumun imkanlarını hiçbir zaman kullanmadan kendi imkanlarımla yaptım. Son zamanlarda birinin gözüne batmış olacak ki şikayet edildim. Yaklaşık 6-7 aydır bunlarla uğraşıyorum. Aldığım ceza aylıktan kesme ve bir başka okula görevlendirildim."

Yılmaz, Karasu köyündeki hayvanlar için de çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

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