Makarios nasıl ve ne zaman öldü? Makarios kimdir, nerelidir? İşte tarihteki önemi...

Gerçek adı Mihail Hristodulu Muskos olan Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanlığını yaptı. İkinci Dünya Savaşının ardından Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesi hedefiyle başlatılan Enosis hareketinin önderleri arasında yer alan Makarios, bu hedefiyle ilgili birçok adım attı.

MAKARİOS KİMDİR?

“Mihail Hristodulu Muskos” yani Makarios, 1913’te Baf’ta bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. 13 yaşındayken Çiko Manastırı’na girerek ilk öğrenimini burada Ortodoks papazlarının gözetiminde alan Makarios, sonra da Lefkoşa’daki Ankripion Cimnasyumu’nda burslu olarak okudu.

Burayı bitirmesinin ardından Atina İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Makarios, 1946’da burslu olarak Boston İlahiyat Fakültesi’nde de bir süre eğitim gördü. 1948’de Boston’da yer aldığı esnada Kitium Metropolitliği’ne seçilen Makarios, Kitium Metropolitliği görevine başlamak üzere Kıbrıs’a geri geldi.

Gelişinden sonra kendisini dinsel görevlerin yerine politikacılarla yakınlaşan Makarios, 1949’da Atina’ya ziyaret ederek Yunanistan Kralı ve Başbakanı ile görüştü. Kıbrıs sorununu ilk defa bu görüşmelerde ortaya atan Makarios, 1950’de yapılan plebisitten sonra, Rum Toplumu, Makarios’u Başpiskoposluğa seçti.