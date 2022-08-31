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Makarnayı her gün yemek bakın neye sebep oluyor! Sık sık tüketilen makarnanın zararları şaşırtıyor

31.08.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her evde sık sık tüketilen ve vazgeçilmez yemeklerimiz arasında bulunan makarna, özellikle pratik yemek ihtiyacı olduğunda en kolay hazırlanabilecek yiyecekler arasında bulunmakta. Ancak pek çok farklı şekilde ve sosla tüketilebilen bu lezzetli yiyecek çok sık tüketildiğinde vücutta farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor.

Makarnayı her gün yemek bakın neye sebep oluyor! Sık sık tüketilen makarnanın zararları şaşırtıyor

Özellikle işten dönüldüğünde, vakit olmadığında ve yorgun anlarda kurtarıcı bir gıda olarak bilinen makarna, doyurucu olmasıyla ve lezzetiyle çokça seviliyor. İdeal tüketiminde yararlı olduğu bilinen ve uygun fiyatıyla tüketiciyi memnun eden makarna, aslında her gün tüketildiğinde farklı rahatsızlıklara neden olabiliyor.

MAKARNAYI ÇOK SIK TÜKETMEK BAKIN NEYE SEBEP OLUYOR!

Sevilen lezzetlerden makarnanın içerisinde vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerin pek çoğu yer almakta. Ayrıca makarnanın kalsiyum ve fosfor açısından da çokça zengin olduğu bilinmekte. Kişiyi tok tuttuğu bilinen bu mucize gıda, hazmı kolaylaştırdığı gibi kemik yapısının da güçlenmesine yardımcı oluyor.

AŞIRI KİLO ALIMI VE KALP HASTALIKLARINA DİKKAT

Ancak içerisinde A, B1, B2 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, protein ve demir barındıran makarna, çok sık tüketildiğinde zayıflatmanın tersine aşırı kilo alımı, ve kalp hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Ayrıca diyabet geliştirme riskinde vücutta artış yaşanırken yüksek tansiyon da yaratabiliyor.

YANLIŞ PİŞİRME TEKNİKLERİ DE SORUN YARATIYOR

Tüm bunların yanında makarnanın yanlış pişirme teknikleri ile hazırlanması, insan sağlığı için büyük bir zarar teşkil ediyor. Bu sebeple makarnayı doğru ve sağlıklı şekilde pişirmek de önemli olmakta. Makarna özellikle yüksek kalorili soslar, yağlı peynirler, tavuk ve et parçaları ile birlikte tüketildiğinde kilo alımı ihtimalini çoğaltabilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
makarna
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