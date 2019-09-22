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Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 03:58 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Otoga-TEM bağlantı yolunda, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, makas attığı sırada, yan şeritteki araca çarptı.

Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu

Gaziosmanpaşa Otoga-TEM bağlantı yolunda, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, makas attığı sırada, yan şeritteki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bariyerlere ok gibi saplanırken her iki sürücü ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Otogar-TEM bağlantı yolu Hal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM istikametine seyir halindeyken makas attığı ve sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen Mertcan Ö., idaresindeki 34 ZP 8465 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ahmet Y’nin kullandığı 34 GL 0233 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulduktan sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada her iki sürücü yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından bariyerlere saplanan araçlar, kurtarıcı yardımıyla çıkarılarak, çekicilerle kaldırıldı.
Olay yerine gelen belediye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Bir süre aksayan trafik yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu

Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu

Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu

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