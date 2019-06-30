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Makas atan araç otomobile vurup kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, iddiaya göre sürücüsünün makas atarak ilerlediği aracın çarptığı otomobil refüjde ağaçlara çarparak durabildi.

Makas atan araç otomobile vurup kaçtı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, iddiaya göre sürücüsünün makas atarak ilerlediği aracın çarptığı otomobil refüjde ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Cem Sarmaşık (40) yaralanırken, makas atan sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki Cem Sarmaşık yönetimindeki 07 AAK 186 plakalı otomobile, iddiaya göre sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen makas atarak ilerleyen araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, araç önce refüjdeki çitlere ardından ağaca çarptı. Araçta hasar meydana gelirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada kırılan çitler ve ağaçlardan kopan parçalar, karşı yönden gelen bazı araçların camlarının kırılmasına neden oldu.
Bu sırada makas atılan aracın çarptığı Sarmaşık’ın otomobili ise çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Refüje çıkan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada bacağından hafif şekilde yaralanan Sarmaşık, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktı. Kaza nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla çekilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Makas atan araç otomobile vurup kaçtıMakas atan araç otomobile vurup kaçtı

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